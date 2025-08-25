La Syrie accuse Israël d'occuper une zone autour du mont Hermon en dépit des pourparlers

par Suleiman Al-Khalidi et Jaidaa Taha

La Syrie a déclaré lundi qu'Israël avait envoyé 60 soldats pour prendre le contrôle d'une zone située à l'intérieur de la frontière syrienne, autour du mont Hermon, dénonçant une opération qui viole sa souveraineté et menace la sécurité régionale.

L'opération militaire a eu lieu près d'une colline stratégique qui surplombe Beït Djine, a déclaré le ministère syrien des Affaires étrangères. Israël y a également arrêté six Syriens, selon des habitants de la région.

"Cette dangereuse escalade est considérée comme une menace directe pour la paix et la sécurité régionales", a déclaré le ministère syrien des Affaires étrangères dans un communiqué.

Un porte-parole de l'armée israélienne a déclaré que les troupes avaient mené une activité opérationnelle de routine dans une zone du sud de la Syrie, mais qu'elles n'avaient pas opéré à Beït Djine, une zone proche de la frontière avec le Liban et près du mont Hermon.

L'armée n'a procédé à aucune arrestation au cours de ses activités dans le sud de la Syrie mais elle a détenu une personne pour l'interroger après que des suspects jugés menaçants se sont approchés de la zone, a ajouté le porte-parole.

Cette annonce survient alors que les deux pays se sont engagés dans des pourparlers sous médiation américaine en vue d'une désescalade du conflit dans le sud de la Syrie. Damas espère parvenir à un accord qui pourrait éventuellement ouvrir la voie à des discussions politiques plus larges.

En janvier, le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a déclaré que les troupes israéliennes resteraient indéfiniment au sommet du mont Hermon.

Depuis lors, Israël a créé une zone tampon de facto, où il effectue régulièrement des patrouilles, met en place des points de contrôle et procède à des perquisitions et à des raids dans les villages.

(Reportage Jaidaa Taha et Suleiman Al-Khalidi, avec Tala Ramadan, Menna Alaa El Din, Howard Goller et Kinda Makieh ; version française Kate Entringer)