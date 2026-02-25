La Suisse va verser 50.000 francs suisses à chaque victime de l'incendie du bar de Crans-Montana

La Suisse a annoncé mercredi qu'elle verserait 50.000 francs suisses (54.807,15 euros) aux survivants gravement blessés et aux familles endeuillées par l'incendie qui s'est déclaré dans un bar de la station de ski de Crans-Montana durant la nuit du Nouvel An, ayant fait 41 morts et près de 115 blessés.

Cette contribution dite de solidarité vise à apporter une aide financière rapide aux victimes et à témoigner de la compassion de la Suisse, a déclaré le Conseil fédéral, l'organe exécutif du pays.

En principe, cette aide devrait s'appliquer à "toutes les personnes décédées et chaque victime ayant été hospitalisée", a précisé le Conseil fédéral dans un communiqué.

Le Conseil fédéral partage avec les victimes et leurs familles le désir de vérité et de justice, et de savoir comment cela aurait pu être évité, a déclaré le président de la Confédération suisse Guy Parmelin, lors d'une conférence de presse.

Au total, le gouvernement fédéral versera 7,8 millions de francs à 156 personnes et familles concernées par l'incendie du bar Le Constellation, a déclaré le chef du Département fédéral de justice et police (DFJP), Beat Jans, lors de la conférence de presse.

Cette somme, a-t-il précisé, viendrait compléter l'aide fournie par le canton du Valais, dont fait partie Crans-Montana, qui s'est engagé à verser 10 millions de francs à une fondation pour venir en aide aux victimes.

Le Conseil fédéral a également annoncé qu'il organiserait une table ronde afin d'aider les victimes, les assureurs et les autorités à parvenir à des accords à l'amiable, ce qui pourrait éviter de longues batailles juridiques. Il prévoit de contribuer à hauteur de 20 millions de francs à ces accords.

Les autorité disent espérer que le Parlement accélérera l'adoption de la législation pour aider les victimes.

Le gouvernement prévoit également d'allouer 8,5 millions de francs pour aider les cantons touchés à couvrir les frais exceptionnels.

Une analyse de l'Office fédéral de la justice a révélé des lacunes dans les systèmes de soutien existants, lesquels sont principalement conçus pour des cas individuels et peinent à faire face à des catastrophes de grande ampleur.

(Rédigé par Dave Graham ; version française Coralie Lamarque, édité par Kate Entringer)