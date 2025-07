La Suisse rate son entame d'Euro contre la Norvège

La Suisse pensait démarrer en trombe son Euro à domicile. Mais, flamboyantes et dominantes en première période, les Suissesses de Pia Sundhage se sont sabordées en quatre petites minutes, contre des Norvégiennes qui ne pouvaient attendre que ça.

Suisse 1-2 Norvège

Buts : Riesen (28 e ) pour la Suisse // Hegerberg (54 e ) et Stierli (c.s.c., 58 e ) pour la Norvège

Les Suissesses l’avaient compris : rien ne sert de courir, il faut partir à point. Perdre ses deux matchs de Ligue des nations contre la Norvège n’a pas d’importance si la victoire débarque la troisième fois. Qui est plus est à domicile, qui plus est pour lancer son Euro. Survitaminées en première période, les Suissesses se sont sabordées toutes seules en seconde, et tombent contre des piètres norvégiennes en quatre minutes (1-2) . Les 34 063 spectateurs et les clochettes du parc Saint-Jacques de Bâle auront tout donné. Les Suissesses peuvent le regretter.…

Par UL, avec LB au parc Saint-Jacques (Bâle) pour SOFOOT.com