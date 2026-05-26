La Suède va diviser par deux le prix des abonnements aux transports publics avant les élections

Le gouvernement suédois a annoncé mardi avoir décidé de réduire de moitié le prix des abonnements mensuels aux transports publics au second semestre 2026, allégeant ainsi les charges financières des ménages à l'approche des élections législatives prévues en septembre.

Ces réductions temporaires qui prendront effet le 1er juillet devraient coûter 6,5 milliards de couronnes (600 millions d'euros), a déclaré Simona Mohamsson, ministre de l'Éducation et dirigeante du Parti libéral.

Les précédentes mesures prises par le gouvernement suédois afin d'atténuer les conséquences de la guerre au Moyen-Orient incluaient une réduction temporaire des taxes sur les carburants, des remboursements des factures d'électricité des ménages et un soutien aux compagnies aériennes.

"Nous traversons la pire crise énergétique que le monde ait jamais connue", a déclaré mardi la ministre de l'Énergie, Ebba Busch, lors d'une conférence de presse.

Le gouvernement minoritaire de droite dirigé par Ulf Kristersson, qui coopère étroitement avec le parti anti-immigration Les Démocrates de Suède, a également temporairement réduit la TVA sur les denrées alimentaires à partir d'avril afin de soutenir le pouvoir d'achat des ménages.

(Reportage Anna Ringstrom, version française Benjamin Mallet, édité par Sophie Louet)