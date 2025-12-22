La Suède relâche un navire russe arraisonné pour une inspection

Les douanes suédoises ont relâché un navire russe arraisonné au cours du week-end dans le cadre d'une inspection et des données de suivi maritime montrent le bâtiment de nouveau en mouvement lundi.

Ce navire, l'Adler, avait jeté l'ancre vendredi dans les eaux suédoises au large d'Höganäs, dans le sud-ouest du pays, à la suite d'une avarie de moteur, avaient indiqué dimanche les douanes suédoises.

"Le procureur a décidé de ne pas ouvrir d'enquête pour violation présumée des sanctions", a déclaré un porte-parole du service des douanes suédoises.

"Le navire a donc été autorisé à poursuivre sa route", a-t-il ajouté.

Selon OpenSanctions, base de données sur les personnes et entreprises sanctionnées ou placées sous surveillance, l'Adler figure sur la liste de l'Union européenne en la matière, tandis que le navire et son propriétaire, la société M Leasing LLC, sont tous deux visés par des sanctions américaines pour des soupçons de participation au transport d'armes.

Les douanes suédoises ont refusé de préciser la nature de la cargaison transportée par l'Adler, qui avait quitté le port russe de Saint-Pétersbourg le 15 décembre pour une destination inconnue.

Les données de suivi de LSEG ont montré que le navire se dirigeait vers le nord en remontant la côte ouest de la Suède.

(Reportage Simon Johnson; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)