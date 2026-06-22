La stratégie de Greenspan va être remise au goût du jour sous la direction de Warsh

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* La première déclaration de politique générale sous la direction de Warsh a retrouvé un format plus concis la semaine dernière

* Elle a également supprimé toute indication explicite concernant l’orientation future de la politique monétaire

* Warsh souhaite une Fed plus modeste, les marchés devant moins s'appuyer sur ses orientations

* La "faille" de Greenspan était d’avoir poussé trop loin la confiance dans l’efficacité des marchés

par Howard Schneider

Certaines des qualités les plus remarquées de feu Alan Greenspan, ancien président de la Réserve fédérale américaine, en tant que banquier central, ainsi que ce qui s’est avéré être son plus grand angle mort, sont sur le point de se reproduire sous la présidence du nouveau président Kevin Warsh. À l’instar du "maestro" — décédé lundi et que Warsh a cité à quatre reprises lors de sa cérémonie de prestation de serment à la Maison Blanche il y a exactement un mois —, Warsh se montre réticent à s’exprimer abondamment, préférant faire confiance aux marchés financiers pour trouver eux-mêmes les bonnes réponses.

Cette stratégie a contribué à maintenir une inflation modérée et une croissance stable pendant la majeure partie des plus de 18 années où Greenspan a dirigé la banque centrale américaine, à tel point que cette période a été surnommée la "Grande Modération".

Mais cela l’a également conduit à minimiser les signes d’une bulle immobilière, estimant que les personnes les plus brillantes au sein des institutions financières les plus riches ne pourraient pas systématiquement surévaluer ou sous-évaluer les actifs, ni négliger les risques systémiques. Une crise trouvant ses racines dans le marché américain des prêts hypothécaires à risque a submergé le système financier mondial peu après le départ de Greenspan, l’amenant à reconnaître, lors d’auditions au Congrès, "une faille" dans sa conception des marchés rationnels et efficaces. Greenspan, décédé chez lui des suites de complications liées à la maladie de Parkinson à l’âge de 100 ans, "pouvait éblouir et dérouter" en "tirant des conclusions perspicaces de données souvent obscures, combinant parfois ces séries de manière étonnante", a écrit Donald Kohn, chercheur senior à la Brookings Institution, ancien haut responsable de la Fed sous Greenspan et futur vice-président de la Fed, dans un hommage publié lundi .

Mais bien qu’il ait constaté la hausse rapide des prix de l’immobilier dans certaines régions, a noté Kohn, Greenspan "doutait de l’existence d’une bulle nationale sur l’ensemble de ces marchés, et il n’a guère utilisé sa tribune ni ses pouvoirs en matière de réglementation bancaire pour renforcer de manière préventive la résilience du système".

La réglementation préventive est devenue la norme au lendemain de la crise, avec le programme de réformes Dodd-Frank qui a contraint les banques à constituer des réserves de fonds propres plus importantes, à élaborer des plans de résolution et à prendre d’autres mesures sous la surveillance accrue de la Fed et du gouvernement fédéral, afin qu’aucune ne soit jamais considérée comme trop grande pour faire faillite — et n’oblige à de futurs renflouements par les contribuables.

Certaines de ces mesures sont aujourd’hui assouplies sous l’égide de Michelle Bowman, vice-présidente de la Fed chargée de la supervision, et Warsh a déclaré que l’un de ses objectifs était de réduire l’empreinte de la Fed.

"LES ŒILLÈRES TOMBENT"

Warsh a cité Greenspan comme une influence majeure sur son approche de la fonction de président, lui rendant hommage à plusieurs reprises lors de sa prestation de serment le 22 mai, et a établi un parallèle entre certaines de ses opinions phares sur l’économie et le rôle approprié de la Fed et les positions qui ont fait la renommée de Greenspan.

Il s’agit notamment d’une vision plus restreinte de ce que les banquiers centraux devraient dire – en termes de volume, de fréquence et de précision – au sujet d’un avenir intrinsèquement incertain. Greenspan se targuait d’adopter une attitude évasive, voire obscure, afin de disposer d’une plus grande liberté pour réagir aux nouveaux développements, et Warsh a déclaré qu’il estimait que la tendance actuelle de la Fed à s’expliquer risquait de lier les mains des décideurs politiques.

La première déclaration de politique monétaire sous la présidence du nouveau président de la Fed, publiée la semaine dernière, est revenue à un format plus concis et a supprimé toute indication explicite sur l’orientation future de la politique monétaire.

Pourtant, il s’est également montré disposé à évoquer l’avenir lorsque cela s’avérait nécessaire, et, dans les mois qui ont précédé son investiture, il a rappelé comment Greenspan, au milieu des années 1990, avait souligné que la hausse de la productivité contribuerait à modérer l’inflation — et s’était opposé aux hausses de taux qui recueillaient un soutien croissant parmi ses collègues.

Warsh estime qu’une dynamique similaire pourrait se mettre en place aujourd’hui en raison de la généralisation des technologies d’intelligence artificielle, et a confié une étude sur la productivité à l’un des cinq groupes de travail qu’il a mis en place dès le début de son mandat.

Ces réformes, ainsi que d’autres que Warsh dit vouloir mener à bien, s’articulent autour d’une idée que Greenspan approuverait sans doute: la banque centrale ne doit pas se présenter comme l’unique acteur en présence, mais limiter son rôle au strict minimum et laisser les ménages, les entreprises et les investisseurs s’occuper du reste.

En réduisant les mesures issues de la crise de 2007-2009, telles que l’important bilan de la Fed et sa politique de communication élargie, Warsh doit désormais déterminer jusqu’où aller dans le seul domaine où Greenspan lui-même a reconnu s’être trompé.

Lors de sa conférence de presse d’investiture, Warsh a déclaré qu’au début du moins, il valait mieux que la Fed réagisse aux marchés plutôt que ce soient les marchés qui réagissent à une Fed trop bavarde.

"Les marchés financiers fonctionnent au mieux lorsqu’ils réagissent aux données qui leur parviennent. Je pense qu’ils fonctionnent moins efficacement lorsqu’ils se posent la question suivante: "Comment la Réserve fédérale va-t-elle réagir à ces informations?" ", a déclaré Warsh. "Lorsque les marchés financiers ne font que refléter ce que nous avons dit, nous passons à côté de la source d’information la plus importante et nous l'ignorons aveuglément. Je voudrais que nous mettions en place un système permettant de lever ces œillères, dans lequel les marchés suivraient les données qu’ils considèrent fiables avec efficience."