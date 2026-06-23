La start-up spécialisée dans l'IA Baseten atteint une valorisation de 13 milliards de dollars grâce à un investissement record de la société australienne Blackbird

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Byron Kaye

Baseten, une start-up californienne spécialisée dans l’intelligence artificielle et cofondée par des Australiens, a annoncé avoir levé 1,5 milliard de dollars lors d’un tour de table qui valorise l’entreprise à 13 milliards de dollars, soulignant ainsi l’afflux massif de capitaux vers les entreprises du secteur de l’IA.

Ce tour de table a été mené par les investisseurs américains Sands Capital et Wellington Management, a indiqué Baseten lundi soir. La société de capital-risque australienne Blackbird VC a déclaré avoir réalisé son plus gros investissement à ce jour dans l’entreprise, sans toutefois préciser le montant.

Baseten commercialise des logiciels et des infrastructures permettant aux entreprises de personnaliser leurs propres modèles d’IA, en proposant, selon elle, une alternative moins coûteuse à des fournisseurs tels qu’OpenAI et Anthropic.

La société a indiqué que son chiffre d’affaires avait été multiplié par 20 au cours de l’année écoulée, en raison de la hausse de la demande en matière d’« inférence » — l’étape au cours de laquelle les modèles d’IA entraînés génèrent des résultats dans des applications concrètes.

Cette opération constitue la quatrième levée de fonds de Baseten en 18 mois et souligne l’intérêt des investisseurs pour les entreprises fournissant des infrastructures permettant de commercialiser l’IA générative.

"C’est un signe de conviction", a déclaré Michael Tolo, associé chez Blackbird, lors d’un entretien téléphonique, en commentant la décision de sa société d’augmenter sa participation.

Il a ajouté que ce dernier investissement de Blackbird pourrait être le plus important jamais réalisé par une société de capital-risque australienne.

Pour les entreprises qui intègrent l’IA dans leurs systèmes technologiques, Baseten rivalise avec des sociétés telles qu’OpenAI et Anthropic à un prix inférieur, et "c’est le changement le plus important que nous ayons observé jusqu’à présent, tant en termes de rentabilité unitaire que d’avantage concurrentiel sur le marché de l’IA", a déclaré Tolo.

Baseten a indiqué qu’elle utiliserait ces fonds pour développer sa capacité de calcul, ses logiciels et ses effectifs.