La start-up canadienne spécialisée dans l'IA Cohere rachète l'entreprise allemande Aleph Alpha pour se développer en Europe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le montant de la transaction n'a pas été divulgué

* Le groupe Schwarz va investir 600 millions de dollars dans Cohere

* Les ministres allemand et canadien participeront à la conférence de presse sur l'accord

(Ajout des commentaires de la conférence de presse aux paragraphes 3, 7 à 9, et du contexte au paragraphe 10) par Supantha Mukherjee et Linda Pasquini

La société canadienne d'IA Cohere a conclu vendredi un accord pour racheter la start-up technologique allemande Aleph Alpha à un prix non divulgué, dans le but d'accroître ses ventes auprès des clients gouvernementaux et des entreprises sur les marchés européens fortement réglementés.

Initialement considérée comme la réponse allemande à OpenAI, Aleph Alpha a depuis abandonné le développement de grands modèles linguistiques d'IA tels que ChatGPT pour se concentrer sur des applications d'IA spécialisées pour les entreprises, à l'instar de Cohere.

«Cette fusion nous permet de croître plus rapidement. Et de garantir que le marché ait accès à une technologie plus sûre et souveraine », a déclaré Aidan Gomez, directeur général de Cohere, aux journalistes à Berlin.

Le groupe Schwarz, investisseur dans Aleph Alpha, investira également 600 millions de dollars dans le prochain tour de table de Cohere. Le groupe allemand, propriétaire des enseignes de distribution Lidl et Kaufland, propose également des services cloud.

Les actionnaires de Cohere devraient recevoir environ 90 % des actions de la société fusionnée, tandis que ceux d'Aleph Alpha en recevront environ 10 %, a indiqué le quotidien allemand Handelsblatt, qui a été le premier à relayer cette information vendredi.

« CE N'EST QU'UN DÉBUT »

Cette transaction, par laquelle les entreprises visent à offrir une alternative sécurisée pour des solutions d’IA sur mesure dans des secteurs allant de l’énergie et de la défense à la finance, aux télécommunications, à la santé et au secteur public, n’est que le début d’une initiative plus large en faveur d’une IA souveraine, a déclaré aux journalistes le ministre canadien du Numérique, Evan Solomon.

Son homologue allemand, Karsten Wildberger, a déclaré que l'Allemagne était ouverte à de nouvelles alliances , après que les deux pays ont conclu une Alliance pour les technologies souveraines plus tôt cette année.

« Je pense que ce qui ressort aujourd’hui, c’est que nous avons également besoin de tracer notre propre voie, une voie différente de celle des États-Unis, grâce à des partenariats », a-t-il déclaré. « Naturellement, nos partenaires européens manifestent également un intérêt considérable. »

Les dirigeants européens se montrent de plus en plus méfiants face à la dépendance du continent vis-à-vis d’une poignée d’entreprises technologiques américaines et ont encouragé les entreprises européennes d’IA comme moyen de « lutter pour la souveraineté ».

Cohere comptait clôturer son tour de table dans les prochains mois, a déclaré à Reuters le directeur financier de Cohere, François Chadwick, lors d’une interview, sans donner plus de détails.

Cohere avait levé 500 millions de dollars de capitaux frais en août 2025, portant alors sa valorisation à 6,8 milliards de dollars.