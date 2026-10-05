La soupape du détroit d'Ormuz sous attaque : le crucial oléoduc Est-Ouest mis à l'arrêt en Arabie Saoudite

Cette voie de contournement permet d'acheminer l'or noir saoudien des champs pétrolifères du Golfe jusqu'à la Mer Rouge, évitant la paralysie du détroit d'Ormuz. Les autorités d'Arabie saoudite ont annoncé sa mise à l'arrêt après des frappes revendiquées par les Houthis.

Un site d'Aramco, dans le sud de Riyad, en Arabie saoudite, le 3 octobre 2026 ( AFP / - )

La "Petroline" saoudienne de nouveau à l'arrêt. Le transport de pétrole par l'oléoduc Est-Ouest en Arabie saoudite a de nouveau été interrompu, après une attaque menée dimanche 4 octobre dans l'est du royaume revendiquée par les Houthis du Yémen, a indiqué une source du secteur énergétique.

"L'oléoduc Est-Ouest a de nouveau été attaqué hier", a déclaré cette source sous couvert d'anonymat. "Une station de pompage située à Khurais, à l'est de Ryad, a été touchée. Elle n'avait jamais été visée auparavant. Les dégâts sont importants et les pompages ont de nouveau été interrompus", a-t-elle ajouté.

Constituant un réseau de 1.200 kilomètres à travers l'Arabie saoudite, cette artère stratégique, qui relie les champs pétroliers de l'est du royaume à la mer Rouge en contournant le détroit d'Ormuz, avait déjà été mise à l'arrêt du 11 au 22 septembre après des frappes lancées depuis l'Irak, selon Ryad.

Le patron d'Aramco sonne l'alarme face à des stocks "dangereusement faibles"

L'oléoduc est devenu crucial pour l'Arabie saoudite, premier exportateur mondial de brut, depuis que l'Iran a imposé de sévères restrictions à la navigation dans le détroit d'Ormuz au début de la guerre au Moyen-Orient, entravant la principale voie d'acheminement du pétrole du royaume vers les marchés internationaux.

Dans le même temps, le patron du géant pétrolier saoudien Aramco a mis en garde contre le niveau "dangereusement faible" des stocks mondiaux de pétrole, quelques jours après que les pays du G7 ont annoncé une libération des stocks pour atténuer les inquiétudes concernant l'approvisionnement. "Le système est déjà sous pression", a déclaré Amin Nasser lors de la conférence Energy Intelligence Forum à Londres. "Et comme il existe très peu d'autres solutions vers lesquelles le monde puisse se tourner, le coussin de sécurité permettant de résister aux perturbations de l'offre est dangereusement faible."

Les Houthis, combattants pro-iraniens au Yémen, avaient affirmé dimanche avoir visé à l'aide de missiles balistiques et de drones des sites du géant pétrolier Aramco à Ryad et dans la région pétrolière de Khurais, dans l'est du royaume.

"Les frappes ont été précises et ont provoqué d'importants incendies sur les sites visés", avait affirmé leur porte-parole militaire, Yahya Saree. La veille, les Houthis avaient déjà revendiqué une attaque contre un site d'Aramco au sud de Ryad, où un journaliste de l'AFP avait vu des flammes et de la fumée. L'Arabie saoudite soutient le gouvernement yéménite que combattent les Houthis.