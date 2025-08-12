La souffrance à Gaza atteint des niveaux "inimaginables", dénoncent la France et 23 autres pays

Des colis d'aide sont largués au-dessus de Gaza

(Corrige et précise les signataires de la déclaration)

La crise humanitaire dans la bande de Gaza soumise depuis 22 mois à une campagne militaire d'Israël a atteint des "niveaux inimaginables", ont dénoncé mardi plusieurs pays européens, dont la France et la Grande-Bretagne, ainsi que le Canada ou encore l'Australie.

"Une famine se produit sous nos yeux. Une action urgente est nécessaire pour stopper et inverser cette situation", ont déclaré les ministres des Affaires étrangères de 24 pays dans un communiqué commun.

La déclaration a été signée par les ministres des Affaires étrangères de la France, de l'Australie, de la Belgique, du Canada, de Chypre, du Danemark, de l'Estonie, de la Finlande, de la Grèce, de l'Islande, de l'Irlande, du Japon, de la Lituanie, du Luxembourg, de Malte, des Pays-Bas, de la Norvège, du Portugal, de la Slovaquie, de la Slovénie, de l'Espagne, de la Suède, de la Suisse et de la Grande-Bretagne.

La Haute représentante de l'Union européenne (UE) pour les Affaires étrangères Kaja Kallas ainsi que deux autres membres de la Commission européenne ont aussi signé la déclaration commune.

Certains pays membres de l'UE, dont l'Allemagne et la Hongrie, ne l'ont en revanche pas signée.

"Nous appelons le gouvernement israélien à autoriser toutes les livraisons d'aide des organisations non-gouvernementales (ONG) internationales et à permettre les opérations des acteurs humanitaires essentiels", est-il ajouté dans la déclaration.

