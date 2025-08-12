La souffrance à Gaza atteint des niveaux "inimaginables", dénoncent l'UE et ses alliés

Des colis d'aide sont largués au-dessus de Gaza

La crise humanitaire dans la bande de Gaza soumise depuis 22 mois à une campagne militaire d'Israël a atteint des "niveaux inimaginables", ont dénoncé mardi l'Union européenne (UE), la Grande-Bretagne, le Canada ou encore l'Australie.

"Une famine se produit sous nos yeux. Une action urgente est nécessaire pour stopper et inverser cette situation", ont déclaré les ministres des Affaires étrangères de ces pays dans un communiqué commun publié par la Grande-Bretagne.

La déclaration a été signée au total par 27 partenaires, dont la France et le Japon.

"Nous appelons le gouvernement israélien à autoriser toutes les livraisons d'aide des organisations non-gouvernementales (ONG) internationales et à permettre les opérations des acteurs humanitaires essentiels", est-il ajouté dans la déclaration.

(Rédigé par Sachin Ravikumar ; version française Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)