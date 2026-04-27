La sœur de Sam Altman se retrouve sans avocats dans le cadre de son procès pour abus sexuels contre le directeur général d'OpenAI

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jonathan Stempel

Les deux cabinets d'avocats représentant la sœur de Sam Altman dans son procès pour abus sexuels contre le directeur général d'OpenAI ont déclaré lundi qu'ils se retiraient de l'affaire.

Dans des documents déposés auprès du tribunal fédéral de Saint-Louis, les cabinets Mahoney Law Firm et Simon Law Firm ont invoqué « une rupture générale regrettable de la relation avocat-client » entre eux et Annie Altman, et ont déclaré qu'il était « impossible » de continuer à la représenter dans le cadre de cette action civile.

Les cabinets d'avocats ont également invoqué des considérations professionnelles et des circonstances de nature confidentielle et privilégiée, et ont indiqué qu'Annie Altman était à la recherche d'un nouvel avocat. Le retrait doit être approuvé par le tribunal.

Sam Altman a nié les accusations de sa sœur selon lesquelles il l'aurait agressée sexuellement et violée à plusieurs reprises entre 1997 et 2006 au domicile familial situé dans la banlieue de Clayton, dans le Missouri, à partir de l'âge de trois ans pour elle et de 12 ans pour lui.

Les avocats de Sam Altman n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Les coordonnées d'Annie Altman n'étaient pas immédiatement disponibles.

La famille Altman a déclaré qu'Annie Altman souffrait de troubles mentaux et qu'elle recevait une aide financière de leur part.

Sam Altman, aujourd'hui âgé de 41 ans, a déclaré qu'elle avait commencé à l'accuser d'abus sexuels sur les réseaux sociaux après qu'ils eurent rejeté sa demande d'argent exorbitante.

Il a intenté une contre-poursuite contre sa sœur pour diffamation suite à ses publications, notamment une vidéo affirmant qu’un « quasi-milliardaire de la tech » l’avait agressée sexuellement, et réclame 1 dollar de dommages-intérêts.

Cette affaire est distincte du procès civil intenté par Elon Musk contre OpenAI, dans lequel il accuse OpenAI et Altman d'avoir trahi la mission initiale d'OpenAI, qui était de servir l'humanité en tant qu'organisation à but non lucratif.

La sélection du jury dans cette affaire a commencé lundi à la cour fédérale d'Oakland, en Californie.

Sam Altman est devenu l'une des figures de proue du boom de l'intelligence artificielle après le lancement du chatbot ChatGPT en 2022. Selon le magazine Forbes, sa fortune s'élève à 3,5 milliards de dollars.