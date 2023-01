La société H2O condamnée à une amende record de 93 millions d'euros, elle saisit le Conseil d'État

La société de gestion H2O a été condamnée à une amende de 93 millions d'euros. Illustration (AJEL / Pixabay)

La société de gestion d'actifs H2O va déposer un recours devant le Conseil d'Etat. Mardi 3 janvier, l'entreprise a été condamnée à une amende record de 93 millions d'euros infligée par l'Autorité des marchés financiers (AMF).

La société de gestion H2O a annoncé ce mercredi 4 janvier qu'elle allait déposer un recours devant le Conseil d'Etat contre l'amende record de 93 millions d'euros infligée la veille par l'Autorité des marchés financiers (AMF), qu'elle « conteste vigoureusement » . « La sanction est disproportionnée au regard du dossier » et « aucune erreur intentionnelle n'a été commise » , estime dans un communiqué le gestionnaire d'actifs, à qui le gendarme boursier reproche notamment la violation des règles de protection de l'intérêt des investisseurs.

Des manquements graves

Mardi, la Commission des sanctions de l'AMF avait décidé de sanctionner H2O et ses deux fondateurs avec une amende d'un montant total record : 75 millions d'euros pour la société britannique détenue encore en partie par la banque française Natixis, 15 millions d'euros pour Bruno Crastes, son directeur général, et 3 millions d'euros pour Vincent Chailley, directeur des investissements.

L'AMF avait souligné « la gravité des manquements » , « l'implication des dirigeants dans la commission de ceux-ci » ainsi que le « préjudice subi par les investisseurs résultant en particulier du blocage de leur épargne.»

Un véritable feuilleton

Bruno Crastes, qui s'est vu interdire pendant cinq ans d'occuper des fonctions de dirigeant et de gérant de fonds en France et dans l'Union européenne, quitte son poste de directeur général mais « reste au sein de la société en tant que directeur de la stratégie "corporate" et marchés » , a annoncé H2O. Loïc Guilloux, jusqu'ici codirecteur général, assumera seul ces responsabilités, précise la société dans son communiqué.

La sanction record marque une nouvelle étape dans le feuilleton de H2O, gérant d'actifs aux performances exceptionnelles avant qu'il ne chute brutalement à partir de 2019 à la suite d'un article du Financial Times mettant en doute la qualité de certains des placements proposés. La précédente plus lourde sanction infligée par l'AMF était jusqu'alors celle de 35 millions d'euros prononcée à l'encontre de Natixis en 2017. Elle avait été ramenée par le Conseil d'Etat à 20 millions d'euros.