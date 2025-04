La série stratosphérique de 104 matchs consécutifs de Jules Koundé a pris fin

Évènement mardi soir à Montjuïc : Jules Koundé n’a pas joué.

Une phrase qu’on n’avait plus écrite depuis le 25 novembre 2023, et la réception du Rayo Vallecano (1-1). Face à Majorque (1-0), Hansi Flick a décidé de laisser son marathonien au repos. Cette pause sonne la fin d’une série incroyable de 104 matchs consécutifs en club et en sélection . Autant dire que le banc du Barça ne s’attendait plus à voir le numéro 23 s’y asseoir.…

EG pour SOFOOT.com