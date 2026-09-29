La sénatrice de Gironde Edwige Diaz désignée présidente du nouveau groupe RN au Sénat

La parlementaire RN Edwige Diaz lors d'un débat sur le projet de budget à l'Assemblée nationale, le 19 novembre 2025 ( AFP / JULIEN DE ROSA )

La sénatrice de Gironde Edwige Diaz, élue dimanche lors des élections sénatoriales, a été nommée présidente du nouveau groupe Rassemblement national au Sénat, a annoncé le président du parti Jordan Bardella mardi.

A la faveur d'une nette progression lors des élections sénatoriales de dimanche, le RN et ses alliés de l'Union des droites pour la République (UDR), le parti d'Eric Ciotti, ont constitué un groupe parlementaire pour la première fois. Il sera composé d'au moins 15 sénateurs.

Réunis à l'Assemblée nationale, les parlementaires RN et UDR ont vivement applaudi la désignation de l'ancienne députée âgée de 38 ans. Elle dirigera un groupe dont le nom officiel n'a pas encore été dévoilé.

Elle a été "nommée" par les dirigeants du parti après discussion avec Marine Le Pen et Eric Ciotti et "consultation des sénateurs nouvellement élus", a précisé Jordan Bardella.

"Edwige a fait une campagne remarquable. Elle est surtout une femme de confiance qui a fait ses armes sur le terrain ces dernières années et qui a acquis une légitimité", a affirmé le président du parti lepéniste devant les parlementaires RN-UDR, avant de se rendre au Sénat avec les nouveaux sénateurs élus pour une photo de famille.

Ce nouveau groupe "va venir muscler notre travail parlementaire, renforcer nos travaux, notamment à destination des élus locaux et des territoires", a-t-il ajouté, assurant vouloir "réparer une anomalie démocratique qui fait que le premier parti de France était privé d'un groupe pour travailler au Sénat".