La sécurité du Louvre "pas conforme à ce qu'on peut attendre d'un musée", selon un sénateur

Une fenêtre du musée du Louvre protégée par un panneau de bois après un vol de bijoux inestimables, le 20 octobre 2025 à Paris ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Le président de la commission de la Culture du Sénat, Laurent Lafon, a estimé mardi à l'issue d'une visite des installations de sûreté du Louvre, que la sécurité de l'établissement n'était "pas conforme à ce qu'on peut attendre d'un musée aujourd'hui".

"Il y a de nombreuses améliorations à faire", a déclaré le sénateur centriste à la presse, entouré d'une délégation, sur le parvis du musée.

"L'organisation de la sécurité n'est pas conforme à ce qu'on peut attendre d'un musée aujourd'hui et il est indispensable de réaliser enfin les travaux nécessaires, que ce soit sur le réseau ou sur le matériel de vidéos sécurité", a-t-il ajouté.

Huit joyaux de la couronne de France, estimés à 88 millions d'euros, ont été dérobés en quelques minutes au musée du Louvre le 19 octobre.

Pour faire la lumière sur l'incroyable cambriolage, la commission de la Culture du Sénat a interrogé sa présidente, Laurence des Cars, pendant plus de deux heures le 22 octobre.

Celle-ci a reconnu des failles dans le système de vidéosurveillance de l'extérieur du musée: "Nous n'avons pas repéré suffisamment à l'avance l'arrivée des voleurs". Elle a par ailleurs fait état "d'importants soucis dans l'implantation des postes de sécurité au sein du musée qui sont vieillissants".

La délégation de sénateurs a "vu un PC de site et le PC central" et est allée dans la galerie d'Apollon, où s'est déroulé le vol, a indiqué M. Lafon.

"Pour des raisons de confidentialité, nous ne rentrerons pas dans le détail de ce que nous avons vu. Mais nous ressortons de cette visite avec l'intime conviction qu'il est nécessaire maintenant de réaliser dans les plus rapides délais ce schéma directeur de sécurité", un plan de sécurisation du Louvre chiffré à 80 millions d'euros en cours de déploiement, a-t-il ajouté.