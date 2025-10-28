 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La sécurité du Louvre "pas conforme à ce qu'on peut attendre d'un musée", selon un sénateur
information fournie par AFP 28/10/2025 à 13:09

Une fenêtre du musée du Louvre protégée par un panneau de bois après un vol de bijoux inestimables, le 20 octobre 2025 à Paris ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Une fenêtre du musée du Louvre protégée par un panneau de bois après un vol de bijoux inestimables, le 20 octobre 2025 à Paris ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Le président de la commission de la Culture du Sénat, Laurent Lafon, a estimé mardi à l'issue d'une visite des installations de sûreté du Louvre, que la sécurité de l'établissement n'était "pas conforme à ce qu'on peut attendre d'un musée aujourd'hui".

"Il y a de nombreuses améliorations à faire", a déclaré le sénateur centriste à la presse, entouré d'une délégation, sur le parvis du musée.

"L'organisation de la sécurité n'est pas conforme à ce qu'on peut attendre d'un musée aujourd'hui et il est indispensable de réaliser enfin les travaux nécessaires, que ce soit sur le réseau ou sur le matériel de vidéos sécurité", a-t-il ajouté.

Huit joyaux de la couronne de France, estimés à 88 millions d'euros, ont été dérobés en quelques minutes au musée du Louvre le 19 octobre.

Pour faire la lumière sur l'incroyable cambriolage, la commission de la Culture du Sénat a interrogé sa présidente, Laurence des Cars, pendant plus de deux heures le 22 octobre.

Celle-ci a reconnu des failles dans le système de vidéosurveillance de l'extérieur du musée: "Nous n'avons pas repéré suffisamment à l'avance l'arrivée des voleurs". Elle a par ailleurs fait état "d'importants soucis dans l'implantation des postes de sécurité au sein du musée qui sont vieillissants".

La délégation de sénateurs a "vu un PC de site et le PC central" et est allée dans la galerie d'Apollon, où s'est déroulé le vol, a indiqué M. Lafon.

"Pour des raisons de confidentialité, nous ne rentrerons pas dans le détail de ce que nous avons vu. Mais nous ressortons de cette visite avec l'intime conviction qu'il est nécessaire maintenant de réaliser dans les plus rapides délais ce schéma directeur de sécurité", un plan de sécurisation du Louvre chiffré à 80 millions d'euros en cours de déploiement, a-t-il ajouté.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank