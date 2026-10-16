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La santé du pape Léon en "amélioration constante", dit le Vatican
information fournie par Reuters 16/10/2026 à 14:40

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Le pape Léon XIV continue de se remettre de son intervention chirurgicale subie mardi pour un nodule cancéreux au poumon, a déclaré vendredi le Vatican, soulignant "l'amélioration constante" de son état de santé.

Selon un communiqué du Vatican, le souverain pontife est désormais capable d'effectuer ses activités quotidiennes normales en toute autonomie, et fera dimanche sa première apparition publique depuis son hospitalisation pour prononcer la traditionnelle prière de l'Angélus.

Les préparatifs en vue de son voyage prévu en novembre en Amérique du Sud se poursuivent, a-t-il précisé.

(Reportage Joshua McElwee, rédigé par Gavin Jones, version française Etienne Breban)

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