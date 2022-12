La Samaritaine : la boutique parisienne infiltrée par des militants de la CGT

( AFP / LUCAS BARIOULET )

Dans la matinée du jeudi 22 décembre, plusieurs dizaines de personnes affiliées à la CGT ont investi La Samaritaine. Les manifestants réclament une hausse de salaire pour les salariés de la grande boutique parisienne appartement à LVMH.

Des clients ont été évacués de La Samaritaine jeudi 22 décembre, à la suite d'un mouvement social. Des manifestants affiliés à la CGT ont forcé l'entrée du grand magasin parisien et l'ont investi, pour demander des hausses de salaire.

"Dans la quasi-totalité, ces manifestants ne sont pas des salariés de La Samaritaine. Pour des raisons de sécurité (...) Les revendications salariales portées ne sont pas liées à la Samaritaine", a estimé la direction dans une déclaration transmise à l'AFP.

Selon la CGT, il était 10 heures lorsque le rassemblement a démarré. Vers 13 heures, le magasin était encore fermé et les grévistes en gilets rouges de la CGT toujours présents à l'intérieur, au milieu des stands de produits de luxe. Les grévistes ont l'intention de rester au moins jusqu'à la fermeture.

200 à 300 militants recensés

Des responsables CGT ont indiqué à l'AFP avoir recensé environ 200 à 300 "grévistes CGT mais pas seulement des employés du magasin", géré par DFS, la branche de distribution sélective de LVMH.

"On organise une action coup de poing, car on n'a pas d'interlocuteur en face. Le patronat refuse de dialoguer avec nous", explique de son côté à l'AFP Amar Lagha, secrétaire général CGT Services et commerce.

"La Samaritaine est un lieu symbolique et de richesse. Beaucoup de salariés qui travaillent ici ne peuvent même pas se permettre d'acheter ce qu'ils vendent", a-t-il souligné.

"Beaucoup de salariés sont au Smic"

À la mi-novembre, une grève avait mobilisé une cinquantaine d'employés de la Samaritaine pour les salaires, selon Jean-Michel Remande, délégué syndical CGT. Ce dernier affirme que la direction a répondu dans un mail que les traditionnelles négociations annuelles obligatoires auraient lieu en janvier, chose que la direction a confirmée auprès de l'AFP.

"On demande un geste, beaucoup de salariés sont au Smic" et les "commissions individuelles sont faibles", affirme M. Remande.

"Il y a eu une augmentation pour tout le monde de 3% début 2022 et individuelle à hauteur de 0,2%", selon Maurizio, vendeur en horlogerie à la Samaritaine. Mais l'employé assure ne pas l'avoir touchée.