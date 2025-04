information fournie par So Foot • 18/04/2025 à 23:04

La sale série qui empêche Molenbeek de monter en Pro League

John Textor devrait monter un peu plus à Bruxelles.

Molenbeek est en train de passer à côté de sa fin de saison. En Challenger Pro League, la deuxième division belge, le RWDM a passé la saison en tête, se disputant la première place avec Zulte-Waregem. Pour être promu en Jupiler Pro League, il ne devait gagner qu’un seul de ses trois derniers matchs… Et c’est totalement raté. Les joueurs de Yannick Ferrera ont enchaîné un match nul et deux défaites, dont la dernière ce vendredi soir, à domicile, contre Zulte-Waregem, champion par la même occasion. Pire : la RAAL La Louvière est directement promue grâce à un but marqué à la 92 ème minute.…

