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La Russie "veut comprendre" la teneur du "moment Evian" sur le dossier ukrainien
information fournie par Reuters 24/06/2026 à 16:13

La Russie, qui entend poursuivre les discussions avec les Etats-Unis sur le conflit ukrainien, "veut comprendre ce qui s'est passé" au G7 d'Evian au sujet de l'Ukraine et si Donald Trump a véritablement changé de position comme l'affirme le président français Emmanuel Macron, a déclaré mercredi Sergueï Lavrov.

Au terme du sommet des pays du G7 le 17 juin dernier en France, Emmanuel Macron s'est réjoui d'"un vrai changement" après le ralliement du président américain à une déclaration commune de soutien militaire au régime de Kyiv.

"Tous, nous avons dit, 'on va accroître notre soutien à l'Ukraine', tous nous avons dit, 'nous allons accroître la pression sur la Russie', et tous, nous avons dit, 'nous devons tenir ce chemin'. Ça, c'est un vrai changement", a déclaré le président français, parlant d'"un moment Evian" sur le dossier ukrainien.

Donald Trump s'est en outre entretenu à cette occasion avec le président ukrainien Volodimir Zelensky, avec lequel les relations sont heurtées, et s'est félicité d'une "très bonne" rencontre. Les Européens comptent sur l'influence du chef de la Maison blanche auprès de Vladimir Poutine pour convaincre le Kremlin d'engager des pourparlers de paix.

"En ce qui concerne l'Ukraine, nous voulons comprendre ce qui s'est passé à Evian", a souligné le ministre russe des Affaires étrangères lors d'un événement à Moscou.

"Les Américains ne nous ont pas encore dit ce qu'ils ont rapporté du sommet d'Evian ou quel sera leur ligne de conduite à l'avenir", a ajouté Sergueï Lavrov.

Les autorités russes disent attendre la venue prochaine à Moscou des émissaires de Donald Trump, Steve Witkoff et Jared Kushner, pour des clarifications.

(Reportage Dmitry Antonov, version française Sophie Louet, édité par Benoit Van Overstraeten)

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1 commentaire

  • 16:18

    Beaucoup d'eau de source a coulé à flot

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