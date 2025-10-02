 Aller au contenu principal
La Russie répondra si l'Europe la provoque, dit Poutine
information fournie par Reuters 02/10/2025 à 22:51

(Actualisé avec précisions)

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré jeudi que la Russie réagirait rapidement si l'Europe la provoquait, précisant toutefois qu'il n'avait aucune intention d'attaquer l'Otan.

Vladimir Poutine a également estimé que si les Etats-Unis fournissaient des missiles Tomahawks à l'Ukraine, cela ouvrirait la voie à une nouvelle, et dangereuse, escalade.

"Il est impossible d'utiliser des Tomahawks sans que du personnel militaire américain ne participe directement", a dit le chef du Kremlin. "Cela signifiera une nouvelle escalade, entièrement nouvelle, notamment dans les relations entre la Russie et les Etats-Unis."

Washington n'a pour l'instant pas annoncé de décision concernant la fourniture de Tomahawks à Kyiv.

Le chef du Kremlin a également ironisé sur les déclarations faites par les européens sur des incursions de drones russes dans l'espace aérien de l'Otan, lançant malicieusement qu'il ne le ferait plus au Danemark.

"CALMEZ-VOUS, DORMEZ TRANQUILLES"

Vladimir Poutine a rejeté l'idée que la Russie attaquerait un jour l'un des pays membres de l'Otan, déclarant que cela était "impossible à croire".

"Sincèrement, je veux simplement dire: Calmez-vous, dormez tranquilles et prenez soin de vos propres problèmes. Regardez ce qu'il se passe dans les rues des villes européennes", a-t-il dit.

"Si quiconque souhaite nous affronter en matière militaire, alors, comme on dit, qu'il le fasse, qu'il essaie", a dit Vladimir Poutine lors du forum du club Valdaï à Sotchi. "Les contre-mesures de la Russie ne se feront pas attendre."

Il a indiqué que la Russie avait montré au fil des siècle qu'elle répondrait rapidement en cas de provocation.

"Les élites de l'Europe unifiée continuent d'alimenter l'hystérie", a-t-il estimé. "Il semble que la guerre avec les Russes soit proche. Ils continuent de répéter ces inepties, ce mantra, encore et encore."

(Vladimir Soldatkin et la rédaction de Reuters à Moscou, rédigé par Lucy Papachristou; version française Camille Raynaud)

Guerre en Ukraine
Défense
Vladimir Poutine
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

