La Russie répondra si l'Europe la provoque, dit Poutine

(Actualisé avec précisions)

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré jeudi que la Russie réagirait rapidement si l'Europe la provoquait, précisant toutefois qu'il n'avait aucune intention d'attaquer l'Otan.

Vladimir Poutine a également estimé que si les Etats-Unis fournissaient des missiles Tomahawks à l'Ukraine, cela ouvrirait la voie à une nouvelle, et dangereuse, escalade.

"Il est impossible d'utiliser des Tomahawks sans que du personnel militaire américain ne participe directement", a dit le chef du Kremlin. "Cela signifiera une nouvelle escalade, entièrement nouvelle, notamment dans les relations entre la Russie et les Etats-Unis."

Washington n'a pour l'instant pas annoncé de décision concernant la fourniture de Tomahawks à Kyiv.

Le chef du Kremlin a également ironisé sur les déclarations faites par les européens sur des incursions de drones russes dans l'espace aérien de l'Otan, lançant malicieusement qu'il ne le ferait plus au Danemark.

"CALMEZ-VOUS, DORMEZ TRANQUILLES"

Vladimir Poutine a rejeté l'idée que la Russie attaquerait un jour l'un des pays membres de l'Otan, déclarant que cela était "impossible à croire".

"Sincèrement, je veux simplement dire: Calmez-vous, dormez tranquilles et prenez soin de vos propres problèmes. Regardez ce qu'il se passe dans les rues des villes européennes", a-t-il dit.

"Si quiconque souhaite nous affronter en matière militaire, alors, comme on dit, qu'il le fasse, qu'il essaie", a dit Vladimir Poutine lors du forum du club Valdaï à Sotchi. "Les contre-mesures de la Russie ne se feront pas attendre."

Il a indiqué que la Russie avait montré au fil des siècle qu'elle répondrait rapidement en cas de provocation.

"Les élites de l'Europe unifiée continuent d'alimenter l'hystérie", a-t-il estimé. "Il semble que la guerre avec les Russes soit proche. Ils continuent de répéter ces inepties, ce mantra, encore et encore."

(Vladimir Soldatkin et la rédaction de Reuters à Moscou, rédigé par Lucy Papachristou; version française Camille Raynaud)