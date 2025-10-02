La Russie répondra si l'Europe la provoque, dit Poutine

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré jeudi que la Russie réagirait rapidement si l'Europe la provoquait, précisant toutefois qu'il n'avait aucune intention d'attaquer l'Otan.

"Si quiconque souhaite nous affronter en matière militaire, alors, comme on dit, qu'il le fasse, qu'il essaie", a dit Vladimir Poutine lors du forum du club Valdaï à Sotchi. "Les contre-mesures de la Russie ne se feront pas attendre."

Selon le chef du Kremlin, la Russie a montré au fil des siècle qu'elle répondrait rapidement en cas de provocation.

"Les élites de l'Europe unifiée continuent d'alimenter l'hystérie", a-t-il estimé. "Il semble que la guerre avec les Russes soit proche. Ils continuent de répéter ces inepties, ce mantra, encore et encore."

Vladimir Poutine a rejeté l'idée que la Russie attaquerait un jour l'un des pays membres de l'Otan, déclarant que cela était "impossible à croire".

"Sincèrement, je veux simplement dire: Calmez-vous, dormez tranquilles et prenez soin de vos propres problèmes. Regardez ce qu'il se passe dans les rues des villes européennes", a-t-il dit.

(Vladimir Soldatkin et la rédaction de Reuters à Moscou, rédigé par Lucy Papachristou; version française Camille Raynaud)