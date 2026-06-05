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La Russie prévoit de lancer sa version réduite de Starlink l'année prochaine
information fournie par Reuters 05/06/2026 à 16:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Russie prévoit de lancer l'année prochaine sa propre version, plus compacte, du système de haut débit par satellite Starlink d'Elon Musk, a déclaré vendredi Alexei Shelobkov, directeur général d'Iks Holding, la société chargée de développer ce service.

« La bonne nouvelle, c'est que le projet est déjà en cours de réalisation. Des satellites sont déjà en cours de lancement. Dans les semaines à venir, nous commencerons les essais et, comme promis, le service sera commercialisé en 2027 », a déclaré M. Shelobkov lors d'une table ronde au Forum économique de Saint-Pétersbourg.

Certains experts militaires ont en partie attribué le succès des attaques de drones ukrainiens contre des raffineries russes et d’autres sites industriels ces derniers mois à la capacité de la dernière génération de drones ukrainiens équipés d’IA à se connecter au réseau Starlink de SpaceX, qui est plus résistant au brouillage. L'Ukraine a déclaré en janvier que la Russie utilisait des terminaux Starlink pour guider ses drones vers le territoire ukrainien et qu'elle collaborait avec SpaceX pour mettre fin à cette pratique.

La société Bureau 1440, filiale d’Iks Holding, a déclaré en mars avoir lancé ses 16 premiers satellites Rassvet en orbite basse, avec pour objectif de porter leur nombre à 900 d’ici quelques années. SpaceX compte actuellement plus de 10 000 satellites en orbite. Starlink est interdit en Russie, et l’utilisation de ses équipements est passible d’amendes.

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