 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Russie frappe des stations-service à Kyiv, faisant un mort
information fournie par Reuters 23/09/2026 à 12:16
Ajouter Boursorama à vos sources

La Russie a lancé mercredi des drones à réaction sur deux stations-service et d'autres sites à Kyiv, faisant un mort, et ce quelques heures après que le président ukrainien Volodimir Zelensky s'est dit disposé à convenir avec Moscou d'un cessez-le-feu pour les infrastructures énergétiques.

Sept autres personnes ont été blessées lors de cette attaque, selon les autorités municipales.

La compagnie pétrolière ukrainienne Ukrnafta a déclaré que la Russie avait frappé l'une de ses stations-service dans la capitale.

Oleksandr Pertsovskyi, directeur général de l'opérateur ferroviaire ukrainien, a de son côté dit que des infrastructures ferroviaires avaient été prises pour cible à Kyiv et qu'un de ses employés avait été blessé.

(Dan Flynn in Kyiv, Version française Benoit Van Overstraeten)

Guerre en Ukraine
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 13:45

    Z fait des coups en Russie et laisse son pays être massacré. L'hiver va être dur pour ses habitants

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank