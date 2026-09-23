La Russie frappe des stations-service à Kyiv, faisant un mort

La Russie a lancé mercredi des drones à réaction sur deux stations-service et d'autres sites à Kyiv, faisant un mort, et ce quelques heures après que le président ukrainien Volodimir Zelensky s'est dit disposé à convenir avec Moscou d'un cessez-le-feu pour les infrastructures énergétiques.

Sept autres personnes ont été blessées lors de cette attaque, selon les autorités municipales.

La compagnie pétrolière ukrainienne Ukrnafta a déclaré que la Russie avait frappé l'une de ses stations-service dans la capitale.

Oleksandr Pertsovskyi, directeur général de l'opérateur ferroviaire ukrainien, a de son côté dit que des infrastructures ferroviaires avaient été prises pour cible à Kyiv et qu'un de ses employés avait été blessé.

(Dan Flynn in Kyiv, Version française Benoit Van Overstraeten)