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La Russie fournit des drones Shahed à l'Iran, dit Zelensky
information fournie par Reuters 15/03/2026 à 04:04

La Russie fournit des drones Shahed à l'Iran pour qu'ils soient utilisés contre les Etats-Unis et Israël, a dit le président dans une interview à CNN dont des extraits ont été diffusés samedi.

Volodimir Zelensky a affirmé qu'il était "avéré à 100%" que l'Iran avait utilisé des drones Shahed de fabrication russe pour attaquer des bases américaines.

Les drones Shahed sont impliqués dans des attaques menées contre plusieurs pays au Moyen-Orient, mais le lieu où ces drones ont été produits n'est pas toujours connu.

Le drone Shahed est un drone d'attaque et de croisière fabriqué originellement par l'Iran. Des milliers de ces drones ont été utilisés par les forces russes en Ukraine depuis l'automne 2022, selon Kyiv.

Bien que l'Iran ait initialement fourni des drones à la Russie, cette dernière produit désormais ses propres drones Shahed.

D'autres armées dans le monde se sont depuis dotées de drones de type "Shahed", dont l'armée américaine qui a dit utiliser de tels drones dans la campagne militaire qui se déroule actuellement en Iran.

(Dan Catchpole à Seattle; version française Camille Raynaud)

Proche orient
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