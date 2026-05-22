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La Russie fait état de 4 morts et 35 enfants blessés lors d'une attaque ukrainienne à Louhansk
information fournie par Reuters 22/05/2026 à 12:58

Les autorités russes ont déclaré qu'au moins quatre personnes avaient été tuées et 35 enfants blessés lors d'une attaque menée dans la nuit par des drones ukrainiens contre une résidence étudiante située dans la région ukrainienne de Louhansk, occupée par la Russie.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier cette information de manière indépendante et les autorités ukrainiennes n'ont fait aucun commentaire pour le moment.

Iana Lantratova, commissaire russe aux droits de l'homme, a affirmé que 86 adolescents âgés de 14 à 18 ans dormaient dans la résidence lorsque des drones ukrainiens l'ont attaquée pendant la nuit.

Leonid Pasechnik, le dirigeant installé par Moscou à la tête de la "république de Louhansk", a déclaré que deux personnes avaient été extraites des décombres et que les secouristes continuaient à rechercher des survivants.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a dénoncé un "crime monstrueux" et appelé à ce que les responsables soient sévèrement punis.

Des images diffusées par les autorités russes montrent un homme évacué sur une civière d'un bâtiment en partie effondré. Plusieurs autres bâtiments sont en feu.

(Bureau de Moscou, rédigé par Andrew Osborn et Anastasia Teterevleva ; version française Tangi Salaün, édité par Benoit Van Overstraeten)

Guerre en Ukraine
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