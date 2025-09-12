La Russie et la Biélorussie entament un vaste exercice militaire conjoint

La Russie et la Biélorussie ont entamé vendredi un important exercice militaire conjoint, qui comprendra des manœuvres dans les deux pays ainsi que dans les mers Baltique et de Barents, a déclaré le ministère russe de la Défense.

L'exercice "Zapad-2025", démonstration de force de la Russie et de son proche allié, se déroule à un moment particulièrement tendu de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, deux jours après que la Pologne, avec le soutien de ses alliés de l'Otan, a abattu des drones russes présumés au-dessus de son espace aérien.

L'exercice Zapad ("Ouest") avait été programmé bien avant l'incident des drones, pour lequel la Russie a nié toute responsabilité.

"Les objectifs de ces exercices sont d'améliorer les compétences des commandants et des états-majors, le niveau de coopération et la formation sur le terrain des groupements régionaux et de coalition des troupes", a déclaré le ministère russe de la Défense sur Telegram.

Dans un premier temps, les troupes simuleront la riposte à une attaque contre la Russie et la Biélorussie, liées par un traité d'Union.

La deuxième phase sera axée sur "le rétablissement de l'intégrité territoriale de l'Union et l'écrasement de l'ennemi, notamment avec la participation d'un groupe de forces de coalition provenant d'États amis", a déclaré le ministère.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré jeudi que les exercices, y compris ceux menés près de la frontière polonaise, ne visaient aucun autre pays.

Mais l'incident impliquant des drones survenu cette semaine au-dessus de la Pologne a été perçu en Occident comme un signal d'alarme pour l'Otan et un test de ses capacités de réaction. Les pays occidentaux ont qualifié cet incident de provocation délibérée de la part de la Russie, ce que Moscou a nié.

Un haut diplomate russe en Pologne a déclaré que les drones venaient de la direction de l'Ukraine. Le ministère russe de la Défense a déclaré que ses drones avaient mené une attaque dans l'ouest de l'Ukraine, mais qu'il n'avait pas prévu de frapper des cibles en Pologne.

Avant même l'incident, le Premier ministre polonais Donald Tusk avait qualifié les prochaines manœuvres "Zapad" de "très agressives" et annoncé que la Pologne fermerait sa frontière avec la Biélorussie à minuit jeudi.

La Biélorussie partage également des frontières avec la Lituanie et la Lettonie, deux pays membres de l'Otan. La Lituanie a déclaré qu'elle protégeait sa frontière en raison de ces exercices militaires.

