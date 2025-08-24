 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La Russie et l'Ukraine échangent 146 prisonniers, selon le ministère russe de la Défense
information fournie par Reuters 24/08/2025 à 14:16

La Russie et l'Ukraine ont échangé dimanche 146 prisonniers de guerre de chaque camp après une médiation des Émirats arabes unis, a fait savoir le ministère russe de la Défense.

Tous les Russes libérés se trouvent en Biélorussie et vont recevoir une assistance psychologique et médicale, a-t-on appris de même source.

Toujours selon le ministère, l'Ukraine a en outre remis à Moscou huit citoyens russes, résidents de la région de Koursk.

(Reportage de Reuters Version française Elizabeth Pineau )

Proche orient
Guerre en Ukraine
