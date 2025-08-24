La Russie et l'Ukraine échangent 146 prisonniers, selon le ministère russe de la Défense

La Russie et l'Ukraine ont échangé dimanche 146 prisonniers de guerre de chaque camp après une médiation des Émirats arabes unis, a fait savoir le ministère russe de la Défense.

Tous les Russes libérés se trouvent en Biélorussie et vont recevoir une assistance psychologique et médicale, a-t-on appris de même source.

Toujours selon le ministère, l'Ukraine a en outre remis à Moscou huit citoyens russes, résidents de la région de Koursk.

