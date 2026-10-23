La Russie et l'Ukraine acceptent un cessez-le-feu à Oleshky

(Actualisé avec date d'entrée en vigueur du cessez-le-feu §2)

La Russie et l'Ukraine ont accepté de respecter un cessez-le-feu dans la ville ukrainienne d'Oleshky, occupée par la Russie, afin de permettre l'évacuation des civils pris au piège des combats, a annoncé vendredi la Maison blanche.

Moscou et Kyiv ont confirmé avoir accepté la proposition de la Première dame Melania Trump. Selon l'agence Interfax, le ministère russe de la Défense a déclaré que le cessez-le-feu entrerait en vigueur le 27 octobre à 04h00, heure locale, dans cette ville du sud de l'Ukraine occupée par les forces russes depuis février 2022 et située sur la ligne de front.

La ville est nichée sur la rive orientale du Dniepr en face de Kherson, reconquise par l'armée ukrainienne fin 2022. Ses habitants ont multiplié les appels à l'aide, disant souffrir d'une crise alimentaire qui ne cesse de s'aggraver faute de ravitaillement.

"Les deux pays ont convenu de suspendre temporairement toutes les opérations militaires à Oleshky afin de permettre l'acheminement de l'aide humanitaire et d'organiser l'évacuation des civils via un couloir de sécurité", a dit la Maison blanche dans un communiqué.

Le principal négociateur ukrainien, David Arakhamia, a confirmé sur Telegram qu'un cessez-le-feu serait bientôt mis en place à Oleshky.

Le Kremlin a indiqué de son côté que la cessation des combats durerait "au moins plusieurs jours" et que tous les civils qui le souhaitent pourraient quitter la ville vers la destination de leur choix.

Le président Vladimir Poutine s'était dit prêt à coopérer sur le sujet lors d'un récent entretien téléphonique avec le pape Léon XIV.

Melania Trump, qui s'est activement mobilisée pour que les enfants ukrainiens enlevés par la Russie pendant la guerre soient rendus à leurs familles, a également milité pour un tel cessez-le-feu.

"La situation à Oleshky est désastreuse. Oleshky est une ville de guerre en première ligne, au bord de la catastrophe. La population restante d'Oleshky est principalement composée de personnes âgées qui ont un besoin urgent de soins médicaux, de médicaments, de nourriture et d'eau potable", dit la Première dame dans le communiqué de la Maison blanche.

Oleshky compterait encore entre 1.700 et 2.000 habitants, dont une cinquantaine d'enfants, sur une population de 24.000 personnes avant la guerre. La quasi totalité de la ville a été inondée après la destruction d'un important barrage sur le Dniepr en 2023.

(Steve Holland et Susan Heavey à Washington, avec la contribution de Yuliia Dysa à Kyiv et Dmitry Antonov à Moscou ; version française Tangi Salaün, édité par Benoît Van Overstraeten)