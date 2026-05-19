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La Russie entame trois jours d'exercices nucléaires de grande envergure
information fournie par Reuters 19/05/2026 à 10:05

La Russie a entamé mardi trois jours d'exercices nucléaires qui comprendront le tir de missiles balistiques et de croisière, a déclaré le ministère de la Défense.

Environ 64.000 personnels et 7.800 pièces d'équipement militaire sont mobilisés à travers le pays, a précisé le ministère. Les éléments déployés s'entraîneront à "la préparation et l'utilisation des forces nucléaires en cas d'agression".

Les forces de missiles russes, les flottes du nord et du Pacifique, l'aviation à longue portée et des unités des districts militaires central et de Leningrad prennent part aux exercices, a indiqué le ministère russe de la Défense.

Plus de 200 lanceurs de missiles, 140 avions, 73 navires de surface et 13 sous-marins, dont huit sous-marins nucléaires stratégiques, seront mobilisés sur les trois jours d'exercices.

Les militaires déployés seront également formés à l'utilisation des armes nucléaires tactiques russes déployées en Biélorussie, selon le ministère.

(Rédigé par Lucy Papachristou et Guy Faulconbridge; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

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