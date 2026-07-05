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La Russie dit que Kyiv a refusé un cessez-le-feu à Kostiantynivka
information fournie par Reuters 05/07/2026 à 18:14

L'Ukraine a refusé un cessez-le-feu à Kostiantynivka, ville stratégique de l'est du pays, qui devait permettre à la Russie de lui remettre des corps de soldats ukrainiens tombés au combat, a déclaré dimanche le ministère russe de la Défense.

Les commandants militaires russes ont déclaré vendredi au président Vladimir Poutine que les forces de Moscou avaient pris le contrôle de Kostiantynivka, ce que Kyiv a par la suite démenti.

Moscou cherche de longue date à s'emparer de Kostiantynivka dans le cadre de sa campagne militaire dans la région de Donetsk.

La Russie a déclaré avoir proposé un cessez-le-feu de six heures à Kostiantynivka et dans ses environs lundi afin de faciliter la remise de dépouilles de soldats ukrainiens et avoir donné à Kyiv jusqu'à 09h00 GMT dimanche pour l'accepter.

Le ministère ukrainien de la Défense et l'état-major général n'ont pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaires.

(Reportage Maxim Rodionov, version française Benjamin Mallet)

Guerre en Ukraine
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