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La Russie dit préparer de frappes massives contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes
information fournie par Reuters 30/08/2026 à 11:59
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(Actualisé avec frappe ukrainienne en Russie et attaque dans la région de Louhansk)

Les forces russes ont entamé les préparatifs en vue de lancer des frappes massives contre les installations énergétiques ukrainiennes, en réponse aux attaques menées contre les infrastructures civiles et le secteur énergétique russes, a déclaré dimanche le ministère russe de la Défense.

Le ministère a ajouté que les forces russes avaient poursuivi durant la nuit de samedi à dimanche leurs frappes coordonnées contre les installations de la défense ukrainienne.

L'Ukraine, de son côté, a déclaré avoir frappé une raffinerie de pétrole dans la région russe de Leningrad et une base aérienne militaire dans la région de Krasnodar dans la nuit de dimanche à lundi.

Par ailleurs, une personne a été tuée lors d'une attaque ukrainienne contre une mine dans un secteur de la région de Louhansk contrôlée par la Russie, dans l'est de l'Ukraine, a déclaré le gouverneur régional, Leonid Pasechnik, nommé par la Russie.

(Reportage Reuters; avec la contribution de Pavel Polityuk; version française Claude Chendjou)

Guerre en Ukraine
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