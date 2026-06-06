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La Russie dit avoir pris le contrôle d'une localité dans la région ukrainienne de Kharkiv-RIA
information fournie par Reuters•06/06/2026 à 12:11
Le ministère russe de la Défense
a annoncé samedi avoir pris le contrôle de la localité de
Shevchenko, dans la région ukrainienne de Kharkiv, a rapporté
l'agence de presse russe RIA Novosti.
Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ces informations.
(Reportage de Reuters ; Version française Elizabeth Pineau)
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