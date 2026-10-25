La Russie dit avoir frappé un cargo en mer Noire avec des drones

Des drones russes ont frappé au cours de la nuit un navire qui naviguait en mer Noire en direction du port ukrainien de Tchornomorsk, a déclaré dimanche le ministère russe de la Défense.
Ce navire servait à l'approvisionnement de l'armée ukrainienne, selon le ministère.
Les forces russes ont aussi frappé un centre logistique, un centre de distribution et un terminal logistique à Kharkiv. Ces sites servaient au stockage de matériel à double usage pour l'armée ukrainienne, a dit le ministère russe de la Défense.
(Rédaction de Reuters, version française Bertrand Boucey)
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