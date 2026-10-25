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La Russie dit avoir frappé un cargo en mer Noire avec des drones
information fournie par Reuters 25/10/2026 à 09:26

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Des drones russes ont frappé au cours de la nuit un navire qui naviguait en mer Noire en direction du port ukrainien de Tchornomorsk, a déclaré dimanche le ministère russe de la Défense.

Ce navire servait à l'approvisionnement de l'armée ukrainienne, selon le ministère.

Les forces russes ont aussi frappé un centre logistique, un centre de distribution et un terminal logistique à Kharkiv. Ces sites servaient au stockage de matériel à double usage pour l'armée ukrainienne, a dit le ministère russe de la Défense.

(Rédaction de Reuters, version française Bertrand Boucey)

Guerre en Ukraine
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1 commentaire

  • 10:13

    Le pire est à venir pour l'Ukraine

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