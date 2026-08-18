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La Russie dit avoir abattu dans la nuit 180 drones au-dessus de la région de Moscou
information fournie par Reuters 18/08/2026 à 06:41
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La Russie a abattu dans la nuit de lundi à mardi 180 drones au-dessus de Moscou et ses environs, a déclaré le maire Sergueï Sobyanine, ajoutant via la messagerie Telegram que quelque 620 drones ont été lancés en direction de la capitale russe entre lundi soir et mardi 05h00 (02h00 GMT).

Le trafic aérien autour de Moscou a brièvement été suspendu, a-t-il dit également.

Séparément, le gouverneur de la région de Moscou a rapporté que des drones ont atteint un entrepôt de l'entreprise russe de commerce en ligne Wildberries ainsi que d'autres sites à proximité de la ville. Au moins trois personnes, dont une fillette de 10 ans, ont été blessées, a ajouté Andreï Vorobyov.

Wildberries, dont les installations sont régulièrement prises pour cibles par l'Ukraine en réponse à l'invasion de la Russie, a déclaré dans un communiqué qu'un entrepôt a subi des dégâts mineurs à la suite de la chute de débris de drones.

(Jekaterīna Golubkova à Tokyo; version française Jean Terzian)

Guerre en Ukraine
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