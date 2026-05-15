La Russie dénonce une attaque ukrainienne au drone dans le centre du pays, trois morts

Une attaque au drone effectuée par l'Ukraine a tué trois personnes à Ryazan, dans le centre de la Russie, endommagé une tour résidentielle et atteint un site industriel, a déclaré vendredi matin le gouverneur de la région, Pavel Malkov, sur la messagerie Telegram.
Douze autres personnes, dont des enfants, ont été blessées, a-t-il ajouté.
Ryazan, ville située à environ 200 km au sud-ouest de la capitale Moscou, abrite une importante raffinerie pétrolière.
(Rédaction de Reuters)
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