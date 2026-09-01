La Russie dénonce les manoeuvres militaires du Japon avec les USA et l'Australie

La Russie a condamné mardi les prochains exercices militaires conjoints entre le Japon, l’Australie et les États-Unis et a déclaré avoir adressé une protestation officielle à Tokyo contre le déploiement de lanceurs de missiles américains Typhon pour ces manœuvres, que Moscou juge menaçant pour sa sécurité nationale.

Les manœuvres "Orient Shield", prévues du 8 au 24 septembre au Japon, réuniront 3.700 militaires des trois pays, ce qui en fera les plus importantes à ce jour, selon l'agence de presse Kyodo News. Elles incluront pour la première fois des systèmes Typhon capables de lancer des missiles SM-6 et Tomahawk.

Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a déclaré à Vladivostok que Moscou souhaitait voir le Japon revenir à une politique pacifiste et s'inquiétait de la tenue de ces manœuvres dans des régions japonaises proches de ses frontières orientales. Elle a ajouté que la Russie avait adressé lundi une protestation à l'ambassade du Japon à Moscou.

"La partie japonaise a été clairement informée que toute activité militaire provocatrice près des frontières orientales de notre pays est catégoriquement inacceptable", a déclaré la porte-parole.

Elle a ajouté que Moscou considérait le déploiement des systèmes Typhon sur le territoire japonais comme une menace pour sa sécurité et se réservait le droit de prendre des mesures en réponse.

Les systèmes Typhon avaient déjà été déployés au Japon en juin dans le cadre d'exercices conjoints avec les Forces japonaises d'autodéfense, selon le Japan Times. Ils devaient ensuite être transférés à une base militaire américaine au Japon vers la mi-octobre, rapporte le quotidien.

Les tensions entre Moscou et Tokyo se sont accrues ces dernières semaines après une rare visite de Vladimir Poutine sur une île sous contrôle russe mais revendiquée par le Japon. La Première ministre japonaise Sanae Takaichi avait qualifié ce déplacement d'"absolument inacceptable", conduisant Moscou à convoquer l'ambassadeur japonais.

(Olesya Astakhova, Dmitry Antonov et Vladimir Soldatkin; rédigé par Andrew Osborn; version française Aleksandra Kret, édité par Augustin Turpin)