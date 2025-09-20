 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La Russie dément avoir violé l'espace aérien de l'Estonie
20/09/2025

Le ministère russe de la Défense a démenti samedi que des avions militaires russes aient violé vendredi l'espace aérien de l'Estonie, indiquant que ses chasseurs avaient volé au-dessus de la mer Baltique entre la Russie et son enclave de Kaliningrad.

"Le vol a été effectué en conformité avec les règles internationales s'appliquant à l'espace aérien, sans violation des frontières d'un autre Etat, comme le montrent des vérifications indépendantes", a dit le ministère sur Telegram.

"Les avions russes n'ont pas dévié de leur plan de vol et n'ont pas violé l'espace aérien estonien."

Le gouvernement estonien a déclaré vendredi que trois avions militaires russes avaient violé son espace aérien pendant 12 minutes, dénonçant une incursion d'une "impudence sans précédent".

Le Premier ministre estonien, Kristen Michal, a annoncé vendredi soir sur X que Tallinn demandait à l'Otan l'organisation de consultations entre pays membres dans le cadre de l'article 4 de son traité.

(Reuters; version française Camille Raynaud)

