La Russie continuera à pilonner Kyiv, invite les diplomates à quitter la capitale ukrainienne

(Actualisé avec déclarations du président ukrainien)

La Russie a déclaré samedi qu'elle continuerait à mener des frappes sur Kyiv et d'autres villes ukrainiennes, exhortant les ressortissants étrangers et les diplomates à quitter la capitale ukrainienne.

"En réponse aux actes terroristes commis par les forces armées ukrainiennes contre la population civile et les infrastructures civiles de notre pays, les forces armées de la Fédération de Russie continuent de mener systématiquement des frappes ciblées contre des installations militaires à Kyiv et dans d'autres villes ukrainiennes", a déclare le ministère russe des Affaires étrangères.

"Le ministère russe des Affaires étrangères met une nouvelle fois en garde les ressortissants étrangers, y compris le personnel des missions diplomatiques, contre le fait de rester en Ukraine ou de se rendre sur son territoire."

"La responsabilité de toute conséquence fâcheuse incombe entièrement à ceux qui ignorent cet avertissement", a déclaré le ministère.

Ces déclarations interviennent après que des gouverneurs de régions ukrainiennes sous contrôle russe ont fait état de trois morts.

Une personne a été tuée et dix autres blessées dans une attaque de drones à Zaporijjia, dans le sud-est de l'Ukraine, a déclaré samedi le gouverneur nommé par Moscou dans cette région en partie sous contrôle des autorités russes, cité par l'agence de presse publique Tass.

A Louhansk, une autre région dans l'est de l'Ukraine contrôlée en partie par la Russie, deux personnes ont été tuées et trois autres blessées lors d'attaques de drones, a déclaré le chef de la région nommé par la Russie.

Dans la région russe de Belgorod, frontalière avec l'Ukraine, l'agence Tass a rapporté samedi qu'une personne a été tuée et deux autres blessées lors d'une attaque ukrainienne.

Reuters n'a pas pu vérifier dans l'immédiat de manière indépendante ces informations.

Depuis la fin de l’été, la Russie lance presque quotidiennement des dizaines de drones à réaction, rapides et relativement peu coûteux, contre l'Ukraine, dont les défenses peinent à faire face à cette nouvelle menace.

A l'approche de l'hiver et comme il y a un an, les frappes russes visent notamment le réseau énergétique ukrainien.

L'Ukraine va intensifier ses attaques contre les raffineries russes en réponse à la nouvelle stratégie de frappes aériennes menée par Moscou visant à forcer la population à quitter Kyiv et d'autres villes, sans pour autant prendre pour cible les civils, a déclaré le président ukrainien Volodimir Zelensky.

(Lucy Papachristou; version française Claude Chendjou et Benoit Van Overstraeten)