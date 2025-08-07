La Russie annonce un "accord de principe" pour une rencontre Trump-Poutine "dans les prochains jours"

Le Kremlin n'a en revanche pas répondu à l'idée américaine d'une rencontre à trois impliquant également le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

( AFP / TATYANA MAKEYEVA )

Au lendemain de l'entrevue entre l'envoyé spécial des Etats-Unis Steve Witkoff et Vladimir Poutine, le pouvoir russe a indiqué jeudi 7 août qu'une rencontre entre Donald Trump et le chef du Kremlin est prévue "dans les prochains jours". Selon le conseiller diplomatique Iouri Ouchakov, cité par les agences d'Etat russes, les préparatifs de ce sommet ont déjà commencé.

"A la suggestion de la partie américaine, un accord de principe a été conclu pour organiser un sommet bilatéral dans les prochains jours" , a déclaré M. Ouchakov. "Nous commençons maintenant à régler les détails avec nos collègues américains", a-t-il ajouté, indiquant que cette rencontre pourrait se tenir "la semaine prochaine" et qu'un lieu avait été convenu "en principe" entre les deux parties, sans toutefois préciser lequel.

Zelensky veut un face-à-face

Mercredi, dans une soudaine accélération diplomatique des efforts visant à mettre fin au conflit en Ukraine qui dure depuis début 2022, le président américain avait évoqué une rencontre "très bientôt" avec Vladimir Poutine, selon la presse américaine.

Évolution des importations et des exportations de marchandises entre la Russie et 12 économies représentant 80% de son commerce extérieur en 2019, en milliards de dollars par mois, selon les données de l'institut Bruegel ( AFP / Luca MATTEUCCI )

Ces déclarations interviennent dans la foulée d'une visite jugée "productive" de l'émissaire américain Steve Witkoff à Moscou, où celui-ci s'est notamment entretenu avec Vladimir Poutine. M. Zelensky a de son côté échangé avec M. Trump au téléphone mercredi, après la visite de Steve Witkoff au Kremlin. Plusieurs dirigeants européens ont également pris part à cette conversation.

Dans le même temps ou presque que l'annonce du Kremlin jeudi, Volodymyr Zelensky a de nouveau estimé qu'une rencontre en face-à-face avec Vladimir Poutine constituait une "priorité très claire". "Nous avons répété en Ukraine à plusieurs reprises que la recherche de véritables solutions peut être réellement efficace au niveau des dirigeants", a indiqué M. Zelensky sur X.

Une rencontre au niveau des dirigeants est une "priorité très claire" et peut "déboucher sur une paix véritablement durable", a-t-il insisté. Le dirigeant ukrainien a par ailleurs déclaré qu'il avait prévu de tenir "plusieurs" conversations au cours de la journée, notamment avec le chancelier allemand Friedrich Merz, ainsi qu'avec des responsables français et italiens.