La Russie affirme que l'Ukraine cherche à se doter de l'arme nucléaire

La Russie va informer les États-Unis de ce qu'elle présente comme des tentatives de l'Ukraine de se procurer des armes nucléaires avec le soutien de la France et de la Grande-Bretagne, a déclaré mardi un conseiller du Kremlin, Youri Ouchakov.

Les autorités russes n'ont fourni aucune preuve à l'appui de cette accusation, qualifiée de "mensonge éhonté" par l'ambassade de France à Moscou.

Selon les services secrets russes (SVR), Paris et Londres se prépareraient à fournir secrètement à l'Ukraine des composants et des technologies nucléaires.

"Nous mettons une nouvelle fois en garde contre les risques d'une confrontation militaire directe entre puissances nucléaires et, par conséquent, contre ses conséquences potentiellement désastreuses", a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué séparé.

La Russie a brandi à plusieurs reprises la menace d'une confrontation nucléaire, souvent quand elle rencontrait des difficultés sur le champ de bataille.

(Bureau de Reuters, rédigé par Maxim Rodionov ; version française Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)