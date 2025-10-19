La Russie affirme contrôler deux nouvelles localités dans l'est de l'Ukraine

Les forces russes ont pris le contrôle de deux nouvelles localités dans les régions de Donetsk et Zaporijjia, dans l'est de l'Ukraine, annonce dimanche le ministère russe de la Défense.

La Russie a également détruit un système de lance-roquettes Himars, de fabrication américaine, dans la région ukrainienne de Tchernihiv à l'aide d'un missile "Iskander-M", a ajouté le ministère.

Reuters n'a pas été en mesure de confirmer de manière indépendante ces informations.

(Reportage Reuters; rédigé par Gleb Stolyarov; version française Claude Chendjou)