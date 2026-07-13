La Russie affirme avoir saisi des drones destinés à attaquer son territoire

Le service de renseignement de la Russie a déclaré lundi avoir saisi des drones FPV (First Person View) fabriqués en Occident, destinés à attaquer en profondeur le territoire russe et équipés d’intelligence artificielle.

D'après le Service fédéral de sécurité de la fédération de Russie (FSB), ces drones ont été largués par de plus gros drones à voilure fixe et des ballons ukrainiens.

Le FSB a précisé que ces armes ont atterri dans la région de Briansk, près de la frontière ukrainienne. Camouflées, elles ont été transportées dans des remorques par des agents de Kyiv à travers la Russie, jusqu’à Tcheliabinsk, dans les montagnes de l’Oural, et à la région de l’Amour, en Extrême-Orient.

Selon le service de renseignement, les auteurs ont été placés en détention. Leur plan consistait à frapper les bases aériennes de Shagol et d’Ukrainka situées dans les zones citées.

Ces drones ont été fabriquées aux États-Unis, en Grande-Bretagne, au Canada et en Suède. Chacun transportait plus d’un kilo d’explosifs et était aidé par une navigation par intelligence artificielle pour contourner les brouillages russes.

Cette opération déjouée ressemble à une attaque menée en 2025 contre des bases aériennes militaires russes lors d’une opération baptisée "Spider’s Web" ("toile d'araignée"), au cours de laquelle une vingtaine d’appareils avaient été endommagés.

Lors de cette frappe, des camions transportant des cabanes en bois à toit rétractable avaient été utilisés pour acheminer les drones.

Ces derniers mois, l’Ukraine a intensifié ses attaques contre les raffineries russes et les entreprises liées à la défense, visant des cibles situées à des milliers de kilomètres de sa frontière avec la Russie, provoquant des pénuries de carburant dans tout le pays.

En réponse, Moscou a durci son discours anti-occidental et le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré la semaine dernière que l’"opération militaire spéciale" en Ukraine s’était transformée en guerre en raison du soutien de l'Occident à Kyiv.

(Reportage de Reuters; Rédigé par Felix Light; Version française Rihab Latrache, édité par Benoit Van Overstraeten)