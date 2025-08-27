 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La Russie abaisse à 1,5% sa prévision de croissance pour 2025
information fournie par Reuters 27/08/2025 à 14:56

Le drapeau russe flotte sur le dôme du bâtiment du Sénat du Kremlin, derrière la tour Spasskaya, à Moscou

MOSCOU (Reuters) -La Russie prévoit une croissance économique de 1,5% en 2025, soit un point de pourcentage de moins que précédemment anticipé, a déclaré mercredi le ministre des Finances Anton Silouanov lors d'une réunion au Kremlin.

L'économie russe a connu une croissance solide en 2023 et 2024 malgré les multiples séries de sanctions occidentales imposées après l'invasion de l'Ukraine par Moscou en 2022, mais elle subit un fort ralentissement cette année.

L'activité intérieure est fortement affectée par la pénurie de main-d'oeuvre et les taux d'intérêt élevés mis en place pour lutter contre l'inflation, qui s'est accélérée en raison de l'augmentation record des dépenses militaires.

Anton Silouanov a ainsi déclaré au président russe Vladimir Poutine que le ministère tablait désormais sur une croissance d'au moins 1,5% en 2025, contre une prévision officielle précédente de 2,5%.

"Si les conditions de mise en oeuvre de la politique monétaire et de crédit sont plutôt difficiles cette année, le taux de croissance économique ne sera néanmoins pas inférieur à 1,5% cette année, du moins selon l'évaluation du ministère de l'Economie", a déclaré Anton Silouanov.

"Un budget équilibré donnera plus de possibilités à la banque centrale d'assouplir la politique monétaire et de crédit, ce qui signifie que les ressources de crédit seront plus accessibles, plus de ressources apparaîtront dans les secteurs de l'économie. En conséquence, l'année prochaine, cela donnera un élan supplémentaire au développement socio-économique", a-t-il ajouté.

L'économie russe a connu une croissance de 4,3% en 2024, tandis que que la banque centrale russe dit s'attendre à une croissance de 1% à 2% cette année.

"Il y a beaucoup de nuances pour garantir la croissance économique", a déclaré Vladimir Poutine à Anton Silouanov. "Mais en général, bien sûr, je soutiens cette approche", a-t-il ajouté.

(Reportage Reuters ; rédigé par Lucy Papachristou et Darya Korsunskaya; version française Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)

    Triste à constater mais si la Russie semble souvent remporter des victoires militaires à l'usure en n'hésitant pas à sacrifier toujours plus de soldats, comme des ressources inépuisables, alors à la longue, l'écroulement de l'URSS comme de la Russie viennent toujours de la faiblesse de son économie rustique, reposant sur des produits bruts non transformés et d'un pouvoir aux mains d'une poignée d'apparatchiks corrompus. Le peuple russe mérite mieux que cela…

L'offre BoursoBank