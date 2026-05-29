La Roumanie dénonce une escalade, après la chute d'un drone sur un immeuble

Des policiers et enquêteurs sur le lieu d'impact après qu'un drone russe a percuté un immeuble d'habitation à Galati, le 29 mai 2026 dans l'est de la Roumanie ( AFP / Daniel MIHAILESCU )

La Roumanie, pays membre de l'Otan, a dénoncé vendredi un événement sans précédent et une grave escalade exigeant une réponse de ses alliés, après la chute d'un drone, russe selon elle, qui a fait deux blessés légers dans un immeuble résidentiel à Galati, près de la frontière avec l'Ukraine.

Le président roumain Nicusor Dan a convoqué sur Facebook en fin de matinée une réunion du Conseil suprême de défense "afin de discuter des implications de l’incident le plus grave" ayant touché son territoire depuis l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022.

"Le caractère sans précédent de cet événement exige une réponse ferme, coordonnée et proportionnée, aux niveaux national, allié et international", a-t-il ajouté.

Le ministère roumain de la Défense a expliqué que "dans la nuit du 28 au 29 mai, la Russie a repris ses attaques de drones contre des objectifs civils et des infrastructures en Ukraine, près de la frontière fluviale avec la Roumanie".

"L’un de ces drones s’est écrasé sur le toit d’un immeuble d’habitation, l’impact ayant déclenché un incendie", a-t-il précisé dans un communiqué, cet incident représentant "une escalade grave et irresponsable".

Bucarest a informé l'Otan et demandé des mesures pour accélérer le transfert de capacités antidrones vers la Roumanie. Deux avions de chasse F-16 ont été dépêchés.

Image tirée d'une vidéo publiée sur la page Facebook des services d'urgence roumains, le 29 mai 2026, montrant des secouristes sur les lieux après le crash d'un drone sur un immeuble résidentiel à Galati, dans l'est de la Roumanie ( FACEBOOK / IGSU - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, Romania / - )

Selon les services de secours roumains, la totalité de la charge du drone a explosé et les deux occupants de l'appartement touché ont été pris en charge médicalement sur place.

Le ministère roumain des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur russe à Bucarest et exige une réaction de l'Union européenne, dont le pays est aussi membre.

Des incursions de drones en Roumanie ont été détectées à plusieurs reprises depuis le début de l'offensive russe contre l'Ukraine voisine en février 2022, mais c'est la première fois qu'un de ces engins s'abat sur un immeuble résidentiel.

- "Danger pour tous" -

L’Otan et la France ont condamné "l’irresponsabilité" de Moscou, tandis que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a promis sur X un "nouveau paquet de sanctions".

Des policiers et enquêteurs sur le lieu d'impact après qu'un drone russe a percuté un immeuble d'habitation à Galati, le 29 mai 2026 dans l'est de la Roumanie ( AFP / Daniel MIHAILESCU )

Maia Sandu, la présidente de la Moldavie, pays pro-européen situé entre la Roumanie et l’Ukraine et qui a lui aussi connu des incursions répétées de drones sur son sol, a estimé que la Russie représentait un "danger pour tous".

Kiev a pour sa part accusé la Russie d'avoir attaqué avec un drone, en mer Noire, un cargo turc qui quittait le port ukrainien d'Odessa, blessant deux membres de l'équipage.

Une alerte de raid aérien à l’échelle nationale a été déclenchée, au moins deux personnes ayant été blessées dans la région de Zaporizhzhia, dans le sud de l’Ukraine, selon les autorités locales.

La Russie fait planer depuis plusieurs jours la menace d'une escalade dans ses attaques sur l'Ukraine, pour se venger d'une frappe ukrainienne ayant tué, selon Moscou, 21 personnes dans un lycée en territoire ukrainien occupé.

La diplomatie russe a ainsi appelé lundi les ressortissants étrangers vivant à Kiev, dont les personnels diplomatiques, à quitter la capitale ukrainienne avant de nouveaux bombardements.

Des employés municipaux dégagent les débris de la rue après qu'un drone russe a percuté un immeuble d'habitation à Galati, le 29 mai 2026 dans l'est de la Roumanie ( AFP / Daniel MIHAILESCU )

Le week-end dernier, la Russie avait déclenché une vague de frappes dévastatrice contre le pays, employant plus de 600 drones, environ 35 missiles balistiques et une cinquantaine de missiles de croisière.

Côté russe, le ministère de la Défense a annoncé l'interception dans la nuit de jeudi à vendredi de 208 drones ukrainiens au-dessus du pays.

La Lettonie, frontalière de la Russie et du Bélarus allié de Moscou, s'est pour sa part dotée jeudi d'un nouveau gouvernement, deux semaines après la chute du précédent pour cause d'intrusions de drones ayant mis en lumière les faiblesses de la défense aérienne du pays.

Selon les Européens, la Russie fait dévier délibérément de leur trajectoire des drones ukrainiens destinés à frapper des installations industrielles et des terminaux pétroliers dans la région de Saint-Pétersbourg, située sur le golfe de Finlande.

Ces incidents ont mis au jour les carences des défenses aériennes des pays baltes, impuissantes à neutraliser un drone errant avant sa chute sur leur territoire.