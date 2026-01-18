 Aller au contenu principal
La Roma prend sa revanche sur le Torino
information fournie par So Foot 18/01/2026 à 21:43

La Roma prend sa revanche sur le Torino

La Roma prend sa revanche sur le Torino

Roma 2-0 Torino

Buts : Malen (26 e ), Dybala (72 e )

Une fois, pas deux. Battue mardi par le Torino en Coupe d’Italie (3-2), la Roma a pris sa revanche en championnat ce dimanche (2-0). Les hommes de Gasperini n’ont pas mis longtemps avant de faire trembler les filets : sur une ouverture lumineuse de Paulo Dybala, la recrue Donyell Malen ouvre parfaitement son pied et marque pour son premier match sous ses nouvelles couleurs (1-0, 26 e ). Si les Giallorossi dominent de la tête et des épaules le premier acte (70 % de possession), ils ne parviennent pas à se mettre à l’abri avant la fin du premier acte.…

TM pour SOFOOT.com

