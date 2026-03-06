La riche Moscou réduit ses investissements, révélant ainsi les problèmes budgétaires plus profonds de la Russie

* Le déficit du budget consolidé de la Russie a été multiplié par 2,6 en 2025

* La ville de Moscou réduit son programme d'investissement de 10 %

* Les régions russes accumulent des dettes coûteuses

* Le gouvernement prépare des mesures d'austérité

par Elena Fabrichnaya et Gleb Bryanski

La ville de Moscou, l'unité fédérale la plus riche de Russie, va réduire son vaste programme d'investissement pour la première fois depuis la pandémie de COVID-19, signe de la détérioration des finances régionales au cours de la cinquième année du conflit en Ukraine.

Le maire Sergei Sobyanin, le dirigeant régional le plus influent de Russie et largement crédité de la modernisation de la capitale, a fait cet aveu rare sur ses réseaux sociaux, où il publie généralement des articles sur les nouvelles routes ou les stations de métro.

"Les résultats des deux premiers mois montrent que la croissance des revenus a ralenti à 2 %, en dessous des 6,5 % prévus lors de l'élaboration du budget de cette année", a déclaré M. Sobyanin, annonçant une réduction de 10 % des investissements de 2026, d'un montant de 1 200 milliards de roubles (15,3 milliards de dollars), ainsi qu'une réduction de 15 % du personnel municipal.

Les recettes de Moscou devraient s'élever à environ 6 000 milliards de roubles en 2026, soit plus de 2 % du PIB de la Russie. De nombreuses entreprises russes ont leur siège dans la capitale et y paient des impôts, ce qui suscite depuis longtemps des critiques de la part des régions les plus pauvres.

LES RÉGIONS SONT POUSSÉES À CONTRACTER DES EMPRUNTS PLUS COÛTEUX

Les responsables russes vantent le déficit et la dette relativement modérés du budget fédéral, soutenus par le Fonds national de la richesse, comme un tampon essentiel contre les sanctions occidentales, mais une mesure plus large qui inclut les soldes régionaux montre une image plus faible.

Le déficit budgétaire consolidé de la Russie, qui combine les comptes fédéraux et régionaux, s'est creusé en 2025 pour atteindre 8 300 milliards de roubles, soit 3,9 % du PIB, 2,6 fois plus qu'en 2024, bien au-delà d'un déficit de 2,6 % au niveau fédéral.

"Alors que la dette de l'État semble être sous contrôle, le gouvernement pousse les régions à emprunter plus cher auprès des banques commerciales", a déclaré à Reuters une source bancaire sous couvert d'anonymat. Malgré cela, le gouvernement central prépare un important programme d'austérité visant à empêcher l'épuisement du fonds de réserve budgétaire l'année prochaine.

RALENTISSEMENT DE LA CROISSANCE DES REVENUS

Les données obtenues par Reuters montrent que la part des prêts concessionnels du budget fédéral dans la dette régionale est tombée à 67 % l'année dernière, contre 78 % en 2024, tandis que la part de la dette plus coûteuse des banques commerciales a été multipliée par trois.

Les taxes sur le pétrole et le gaz, qui ont baissé ces derniers mois, et la taxe sur la valeur ajoutée, largement considérée comme la source de revenus la plus stable, représentent l'essentiel des recettes fédérales.

Les recettes régionales reposent sur l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu des personnes physiques, qui sont plus vulnérables à un ralentissement économique. L'économie russe s'est ralentie en 2025 après que la banque centrale a resserré sa politique de prêt pour freiner l'inflation.

Dans un rapport datant de la fin de l'année 2025, la Chambre d'audit russe a établi un lien entre l'augmentation des déficits régionaux et la baisse des bénéfices des entreprises, qui ont chuté de 5,5 % entre janvier et novembre 2025, d'après les statistiques officielles.

Le nombre de régions déficitaires est passé de 50 en 2024 à 74 en 2025. Les dépenses régionales totales ont augmenté de 9 % pour atteindre 24 100 milliards de roubles, tandis que les recettes ont augmenté de 4 % pour atteindre 22 600 milliards.

Seules quatre des 89 régions russes devraient afficher des excédents budgétaires cette année, selon les estimations de l'agence de notation Expert RA.

RÉDUCTION DES DÉPENSES

Expert RA s'attend à ce que les régions affichent un déficit global de 1 700 milliards de roubles en 2026, soit une hausse de 13 % par rapport à l'année dernière. Les régions qui dépendent d'industries en difficulté, telles que les mines de charbon, sont parmi les plus touchées.

"Si la croissance économique ne reprend pas, certaines régions devront réduire leurs dépenses, en premier lieu pour les infrastructures et le développement", a déclaré l'économiste Natalia Zubarevich.

Les généreuses indemnités versées aux volontaires combattant en Ukraine, qui dépassent à Moscou 5 millions de roubles par personne pour la première année, ainsi que les indemnités versées à leurs familles, sont également devenues un fardeau pour les budgets régionaux.

La banque centrale a déclaré que les autorités régionales ont accéléré les émissions sur le marché des obligations municipales à la fin de 2025 pour aider à combler les déficits budgétaires, avec des volumes en novembre et décembre à leur plus haut niveau depuis mai 2021.

(1 $ = 78,5000 roubles)