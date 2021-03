La République française : une vieille dame qui tient bon

À peine proclamée, la République - consacrée par le sang d'un régicide - s'est affirmée dans les affres des guerres révolutionnaires, a survécu à l'Empire, à deux guerres mondiales, à plusieurs insurrections populaires et à des tentatives de restauration, jusqu'à ce fameux jour d'octobre 2018, lors d'une perquisition au siège de La France insoumise, quand Jean-Luc Mélenchon a plastronné : « La République, c'est moi ! »

En convoquant ainsi l'imaginaire républicain, le leader de La France insoumise sait-il que, pour une majorité de Français, les politiques n'incarnent plus le régime qui a présidé régulièrement aux destinées du pays ? Qu'il existe des « segments perdus » de la population ? Qu'aujourd'hui, c'est à l'entreprise que revient de promouvoir la liberté et l'égalité, plutôt qu'a des institutions figées dans le marbre républicain ? Une étude de l'Ifop menée auprès d'un échantillon de 1 021 personnes pour l'agence Havas dresse le bilan, à plus d'un an de la présidentielle, de l'état du sentiment républicain en France.

« L'idée républicaine tient bon parce qu'elle répond à une demande d'unité, de rassemblement. Elle apparaît à beaucoup de Français comme apolitique, réagit Frédéric Dabi, directeur général de l'Ifop. À première vue, c'est un terme valise qui aurait pu créer de l'indifférence ou du rejet, mais il existe bel et bien. » Utilisé parfois à tort et à travers,

