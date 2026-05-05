La République dominicaine suspend un projet minier canadien

Le président dominicain Luis Abinader, le 24 septembre 2025 à New York (Etats-Unis) ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Riccardo Savi )

Le président dominicain Luis Abinader a annoncé lundi la suspension d'un projet minier de la société canadienne GoldQuest dans le sud du pays, au lendemain d'une manifestation des habitants inquiets de ses conséquences sur l'environnement.

"Lorsque les citoyens s'inquiètent (...), notre devoir est d’agir avec prudence et transparence: c’est pourquoi j’ai ordonné l'arrêt immédiat de toute activité liée au projet minier Romero dans la province de San Juan de la Maguana", a déclaré le chef de l'Etat dans une courte vidéo.

Le projet dit "Romero" porte sur un gisement d'or, de cuivre et d'argent, avec des réserves équivalentes à 1,1 million d'onces, évaluées à environ 5 milliards de dollars (4,26 milliards d'euros) aux prix actuels, selon GoldQuest Mining Corp.

"Son origine remonte à des concessions d’exploration accordées en 2005 (...) des études techniques ont ensuite été autorisées (...) A ce stade, sous notre gestion, l’initiative est restée cantonnée à la phase d’évaluation environnementale, sans qu’aucune autorisation d’exploitation n’ait été délivrée", a souligné le président, élu en 2020 et réélu en 2024.

"Mon engagement est envers le pays, son peuple et son avenir", a-t-il conclu.

Sur son site officiel, avant la déclaration du dirigeant dominicain, GoldQuest se félicitait de "l'engagement" du gouvernement en faveur de l'avancement du projet Romero, qui n'avait toutefois pas reçu d’autorisation d’exploitation.

Dimanche, une manifestation de plusieurs centaines de personnes a dégénéré en affrontements, faisant quatre blessés parmi les forces de l'ordre.

Aux cris de "L'eau oui: l'or non!", les opposants avaient défilé avec des drapeaux dominicains de San Juan jusqu'à la localité de Sabaneta.

La population craint notamment de voir l'eau contaminée par cette mine.

C'est dans cette région que se trouve le principal barrage de la province qui assure l'irrigation de plus de 30.000 hectares de cultures et produit de l'énergie hydroélectrique.

L'exploitation minière en République dominicaine, pays réputé pour ses plages et au tourisme florissant, représente près de 2% du Produit intérieur brut (PIB).

L'or est le principal produit d'exportation.

GoldQuest cherche à exploiter les minerais de manière souterraine, en invoquant un impact environnemental moindre.

Le projet est situé dans la cordillère Centrale, loin de la zone touristique et près de la province méridionale de San Juan, où ses 143.000 habitants vivent principalement de l'élevage et de l'agriculture.

"S'ils exploitent ça, nous serons obligés de partir d'ici. Plutôt mourir que d'être d'accord pour qu'ils exploitent", avait expliqué à l'AFP dimanche Manuel Encarnacion, agriculteur de Sabaneta.

A Cotuí, dans le centre de la République dominicaine, se trouve le plus grand projet minier du pays, exploité par le groupe canadien Barrick Gold.

Il a donné lieu à des manifestations et a été accusé de polluer l'eau et les sols.