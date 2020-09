Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La reprise dans l'industrie plus hésitante en août Reuters • 01/09/2020 à 10:16









LA REPRISE DANS L'INDUSTRIE PLUS HÉSITANTE EN AOÛT PARIS/BERLIN/LONDRES (Reuters) - L'activité du secteur manufacturier en France a de nouveau reculé au mois d'août, montrent les résultats définitifs de l'enquête d'IHS Markit. L'indice PMI a reculé à 49,8 après 52,4 en juillet. Il dépasse toutefois la première estimation qui l'avait donné à 49,0 le 21 août. "Après deux mois de forte croissance, le secteur manufacturier français a essuyé un léger revers sur le chemin de la reprise, le niveau d'évolution de la production reculant nettement en août", précise Eliot Kerr, économiste d'IHS Markit "Les nouvelles commandes ont à peine augmenté, ce qui souligne l'hésitation de nombreux clients du secteur manufacturier à s'engager sur leur activité future." "Le ralentissement de la croissance de la production a aussi entraîné une nouvelle accélération des suppressions d'emplois, et nous avons observé une certaine nervosité des entreprises concernant l'année à venir, le sentiment général tombant à son plus bas niveau depuis trois mois." (Bureaux de Reuters, version française Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.